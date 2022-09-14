Житель Лунинецкого района предстанет перед судом за надругательство над памятью погибших летчиков

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 58-летнего местного жителя Г. в публичном оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

Согласно материалам дела нетрезвый обвиняемый в мае 2021 года, находясь на территории Российской Федерации, в социальной сети Facebook в группе «АТН: Новости Беларуси и мира» под видеозаписью сюжета «В Беларуси простились с летчиками-героями Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко. Панорама» разместил сообщения циничного характера. В них Г. надругался над памятью погибших летчиков, которые согласно Закону Республики Беларусь «О статусе военнослужащих» являлись представителями государственной власти и находились под защитой государства.

В феврале 2022 года обвиняемый прибыл на территорию Республики Беларусь, где был задержан сотрудниками органов внутренних дел.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.

Фото: ont.by

Служба информации прокуратуры Брестской области