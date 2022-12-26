Жителя Лунинца мошенники обманули более чем на 14 тысяч рублей

С жителем Лунинца в мессенджере «Viber» связался неизвестный и сообщил, что он – сотрудник «Международной банковской ассоциации». Забегая наперед сообщим, что такой организации вообще не существует!

Потерпевшему сообщили, что в 5 банках на его личные данные недобросовестные сотрудники пытаются оформить кредиты. Для того, чтобы помочь в расследовании, мужчине, якобы, необходимо пойти и оформить настоящий кредит. Именно так лунинчанин и поступает. В одном банке ему отказали, но это не остановило мужчину: в другом он оформил кредит на сумму 7800 рублей. И сразу после этого сбросил мошенникам фото договора со всеми реквизитами.

Через некоторое время с потерпевшим снова связались «сотрудники», на этот раз в мессенджере «Telegram», и сообщили, что есть еще один способ вычислить недобросовестных работников. Но для этого необходимо оформить еще один кредит. На этот раз потерпевшему одобрили сумму 6400 рублей, после чего он перевел 5000 рублей на счет мошенников. А поскольку банком был установлен лимит переводов, то оставшиеся 1400 рублей мужчина перевел наличными через терминал.

В конечном итоге распрощался с денежными средствами на общую сумму 14200 рублей. Потерпевший понял, что его обманули лишь тогда, когда мошенники сами об этом сообщили.

Ирина Ванюк, старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД

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