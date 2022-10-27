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Жителя Лунинецкого района будут судить за грабёж и кражу

27.10.2022
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Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 20-летнего местного жителя в краже и разбое.

Согласно материалам дела ранее судимый мужчина., имея неотбытое наказание в виде ограничения свободы и не погашенную в установленном порядке судимость, на путь исправления не встал и совершил новые умышленные преступления.

В частности, он в мае и июне 2022 года проник в частные домовладения в д.Озерница  и аг.Дворец Лунинецкого района, откуда тайно похитил чужое имущество.

Кроме того, в июне 2022 года в д.Озерница попросил еды 84-летней жительницы, а когда  женщина его накормила, он набросился на нее и стал душить, требуя денег. Услышав хрипы и согласие на передачу средств, мужчина отпустил ее. После чего попросил прощения и скрылся с места происшествия.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией содеянного по ч.2 ст.205 и ч.2 ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Избранную ранее в отношении подозреваемого меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней – заключение под стражу.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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