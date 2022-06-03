Жителя Лунинецкого района осудили на 1,5 года «химии» за истязание матери

В Лунинце на выездном судебном заседании рассмотрели уголовное дело об истязании, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Уголовное дело было возбуждено прокуратурой по результатам изучения материалов проверки Лунинецкого РОВД. Обвиняемым по нему проходил 28-летний местный житель. Установлено, что на протяжении 2021-2022 годов в ходе ссор, обусловленных семейно-бытовыми конфликтами, нетрезвый мужчина регулярно избивал свою мать. На него неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях, но в связи с примирением дела дважды прекращались, и только в третий раз на агрессора было наложено административное взыскание.

Потерпевшая отказывалась писать заявление о привлечении сына к уголовной ответственности. Учитывая невозможность женщины самостоятельно защищать свои права и законные интересы, исходя из необходимости предупредить новые противоправные действия, прокурор Лунинецкого района принял процессуальное решение без ее заявления. Предварительное расследование провел Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 1 год 6 месяцев со штрафом в 35 базовых величин.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.