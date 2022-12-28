Жителя Лунинецкого района приговорили к 13 годам колонии за незаконный оборот наркотиков

Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о незаконном обороте психотропных веществ, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Обвиняемым по уголовному делу проходил 35-летний житель района — ему инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение и хранение наркотиков. Ранее мужчина уже был судим, однако, судя по всему, не сделал для себя выводов и совершил новое преступление. Как установлено в ходе судебного следствия, в феврале 2022 года он незаконно с целью сбыта приобрел более 19 г марихуаны. Фигурант расфасовал наркотик по зип-пакетам и хранил его под балконом соседнего дома. В июне тайник обнаружили и изъяли его содержимое сотрудники органов внутренних дел.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств и на основании ч.3 ст.328 УК суд Лунинецкого района приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также в доход государства с него будет взыскан штраф в размере 300 базовых величин.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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