Жителя Микашевич осудили за клевету и призывы перекрыть дороги

В Лунинецком РОВД в открытом выездном судебном заседании под председательством судьи Светланы Братановой состоялось слушание по уголовному делу за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК Республики Беларусь), и за клевету в отношении Президента Республики Беларусь (ч.1 ст. 367 УК Республики Беларусь). Обвиняемый – 43-летний житель Микашевич, который до декабря прошлого года работал на РУПП «Гранит».

Как установлено предварительным следствием и подтвердилось в зале суда, он 13.08.2020-го в состоянии алкогольного опьянения с использованием своего мобильного телефона в мессенджере «Телеграм» в телеграм-чате, признанном экстремистским, разместил сообщение, содержащее заведомо для него ложные, порочащие Президента Республики Беларусь сведения.

Обвиняемый также 25.10.2020 года в состоянии алкогольного опьянения в том же телеграм-чате разместил призывы к активному участию в групповых действиях в Лунинецком районе, грубо нарушающих общественный порядок: «Ну что? Найдутся смелые вместе со мной перекрывать дороги? Если есть такие, в 5 утра соберемся, место оговорим непосредственно к 5 утра. По возможности иметь с собой бензопилы и прочий инструмент для работы с деревом».

На вопрос «Что заставило его совершить подобные действия?», мужчина ответил:

– Я не помню… Возможно, это эмоции…

Выступая в прениях, прокурор района Юрий Прокопчук, который поддерживал гособвинение, отметил, что судьбу человека создают его нравы. В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», экстремистской деятельностью признается, в том числе деятельность граждан Республики Беларусь, связанная с распространением экстремистских материалов, а равно с изготовлением, изданием, хранением или перевозкой таких материалов в целях распространения, а также организации и осуществления массовых беспорядков, актов вандализма, сопряженных с повреждением или уничтожением имущества, захвата зданий и сооружений, иных действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствование законной деятельности государственных органов и др.

После исследования всех доказательств по делу прокурор предложил назначить окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы. Суд мнение гособвинителя поддержал, признал фигуранта виновным по названным выше статьям – 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня вступления приговора в законную силу. В срок наказания будет зачтен срок содержания под стражей с 27 февраля 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета соответствия одного дня содержания под стражей полутора дням лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.

Елена ДАНИЛОВИЧ.

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