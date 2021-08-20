По трем статьям осудили токсикомана из Лунинецкого района

Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 23-летнего местного жителя. Ему инкриминированы хулиганство, грабеж, а также появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением токсических и других одурманивающих веществ.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Н. 2 февраля 2021 года был привлечен к ответственности по ч.4 ст.17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (в редакции 2003 года) за появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением токсических и других одурманивающих веществ.

Его предупредили о возможном наступлении уголовной ответственности при совершении в течение года аналогичного правонарушения. Но должных выводов для себя Н. не сделал – 26 февраля 2021 года он был в общественном месте в таком же состоянии.

В тот же день обвиняемый из хулиганских побуждений избил в Лунинце проходившего мимо человека и причинил потерпевшему легкие телесные повреждения. После этого Н. открыто похитил у него кошелек из кармана куртки.

Исходя из представленных гособвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ст.328-2, ч.1 ст.339 и ч.2 ст.206 Уголовного кодекса Республики Беларусь Н. осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. При назначении наказания учтено, что обвиняемый не работал, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и совершил преступления спустя непродолжительное время после отбытия наказания по предыдущему приговору суда.

Одновременно суд применил в отношении Н. принудительные меры безопасности и лечения от токсикомании по месту отбывания наказания.

Приговор вступил в законную силу.

По информации службы информации прокуратуры Брестской области