Происшествия

Рыбак утонул в Столинском районе

В Столинском районе во время рыбалки утонул местный житель, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Житель рабочего поселка Речица 1978 года рождения 7 сентября отправился на рыбалку на реку Припять в районе деревни Стахово. Домой мужчина так и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились в милицию.

Все эти дни работники Столинской спасательной станции вели поиски пропавшего рыбака. В полдень 12 сентября его тело на поверхности воды в реке обнаружили недалеко от деревни Коробье.

Причины смерти мужчины определит судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия.

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