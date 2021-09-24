Уголовное дело завели в отношении начальника смены ОАО “Полесьеэлектромаш” за нарушения правил охраны труда

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника смены цеха ОАО “Полесьеэлектромаш” в Лунинце, где пострадали двое рабочих. Такая информация опубликована в Telegram-канале СК.

“Лунинецкий РОСК в отношении 43-летнего начальника смены цеха возбудил уголовное дело по ч.1 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Проводятся следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования”, – сказано в сообщении СК.

Напомним, несчастный случай произошел днем 19 сентября. Во время проведения работ по переплавке металлолома в цеху чугунного литья из горловины печи произошел выброс раскаленного металла. Ожоги различной степени тяжести получили двое рабочих 40 и 50 лет. Мужчин госпитализировали.