В Столинском районе браконьер под тяжестью пойманной рыбы провалился под лед

Браконьеры попались с крупными уловами в Вилейском и Столинском районах, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

“На Вилейском водохранилище еще стоит крепкий лед. На пойменных водоемах реки Горынь ледяная корка куда тоньше. Но браконьерить становится все опасней и на севере, и на юге Беларуси. По всей стране уже действует запрет на лов щуки, а скоро наступят и общие нерестовые запреты. На заметку сетевикам: за каждую незаконно выловленную рыбу платить придется втрое больше”, – говорится в сообщении.

На минувшей неделе в Вилейском районе инспекторы задержали двоих нарушителей с крупным уловом, в пойме Горыни – еще одного. “Последний, житель Давид-Городка, не только нарушил закон, но и рискнул своей жизнью. Мужчина провалился под лед: он шел с увесистым рюкзаком, в котором оказалось почти 40 кг рыбы (70 лещей и 66 особей других видов). Вся она имела следы объячеивания, то есть была выловлена сетями. Задержанный стал фигурантом уголовного дела”, – рассказали в госинспекции.

В доме браконьера обнаружили около 40 различных сетных орудий, хранение которых само по себе является нарушением. Его не раз задерживали за нелегальную рыбалку Столинская, Туровская и Микашевичская инспекции. Сумма возмещения вреда за обнаруженную у него на этот раз рыбу составила Br10,3 тыс. Кроме того, ему грозит крупный штраф.

“А сетевики, орудовавшие на Вилейском водохранилище, приехали сюда из Плещениц, а это как минимум 50 км. Мужчины захватили с собой 12 сетей длиной почти в 1 км, установили их под лед и поймали 32 кг рыбы. Сети и улов потянули к берегу, где их и задержали инспекторы Мядельской межрайонной инспекции. Один из сетевиков также оказался бывалым браконьером. В 2020 году он даже добровольно сдал в инспекцию все свои сети, но желание легкой наживы победить не смог. Теперь он и его напарник, который выручил с сетями, отправятся на скамью подсудимых. Вред от их рыбалки составил Br3,2 тыс.”, – отметили в госинспекции.

В преддверии весеннего нереста инспекторы не только усилили контроль за водоемами, но и сделали ставку на профилактику: они предлагают гражданам добровольно сдавать сети, а также проверяют тех, кто подозревается в браконьерстве и может хранить у себя запрещенные орудия лова рыбы. За первую неделю марта в инспекцию уже добровольно сдали 216 сетей (9,6 км), еще 113 инспекторы изъяли в процессе хранения (5,6 км) и только 16 сетей успели попасть в водоемы. В отличие от добровольцев, тем, кто хранил запрещенные орудия или успел ими воспользоваться, придется заплатить штраф.-0-

Фото gosinspekciya.gov.by