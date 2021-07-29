Происшествия

Житель Столинского района украл 180 литров топлива с предприятия

Оперативники ОБЭП Столинского РОВД выявили факт хищения топлива с предприятия агропромышленного комплекса района.

Как рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома,  47-летний механизатор организации сливал «дизель» из бака закрепленного за ним трактора в канистры, находясь на установленном маршруте во время проведения сельскохозяйственных работ.

В деревне Рухча-1 на придомовой территории под навесом правоохранители обнаружили у работника 180 литров топлива, находящегося в пластиковых емкостях.

Сумма общего ущерба предприятию составила более 300 рублей.

Сельчанин пояснил, что использовать дизтопливо планировал для заправки собственных транспортных средств: автомобиля и трактора.

Возбуждено уголовное дело.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы сроком до четырех лет.

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L N

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