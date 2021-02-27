«Брестская лыжня – 2021» состоялась в Барановичском районе

Участников и болельщиков областного зимнего спортивного праздника 27 февраля встречала лыжероллерная трасса вблизи агрогородка Мир.

В соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие работники исполнительных и распорядительных органов, а также представители силовых структур Брестчины.

Торжественно открыл спортивный праздник председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко.

– В нашей стране большое внимание уделяется спорту. Вот и лыжероллерная трасса, на которой мы встречаемся сегодня, по поручению главы государства получила вторую жизнь, – отметил Юрий Витольдович. – Сегодня в Брестской области много делается, чтоб развивались зимние виды спорта. Поспособствовала этому в нынешнем году и погода. Только с начала этого года в области было организовано и проведено 224 физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в том числе по биатлону, лыжным гонкам. Было подготовлено 37 лыжных трасс общей протяженностью 39,5 километра; 38 ледовых катков, оказывали услуги населению 42 пункта проката зимнего спортивного инвентаря.

Губернатор пожелал всем участникам хорошего настроения, крепости духа, а также настойчивости и напористости.

– Соревнования на барановичской земле проводились не единожды, – сказал председатель Барановичского районного исполнительного комитета Михаил Полуян. – Но благодаря главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко вы сегодня видите, как изменилась наша лыжероллерная трасса, став настоящим спортивно-биатлонным комплексом с профессиональным стрельбищем. Сейчас здесь можно не только физически развиваться молодежи Барановичского района и Брестчины, но и проводить соревнования международного уровня.

Среди команд гор- и райисполкомов, а также Брестского облисполкома места распределились следующим образом:

I – Брестский облисполком (состав команды: Екатерина Алимкина, Наталья Садовская, Василий Пашкевич, Дмитрий Городецкий);

II место – Барановичский райисполком (состав команды: Тамара Павлюченко, Марина Дерман, Денис Горновский, Михаил Борисевич);

III место – Ганцевичский райисполком (состав команды: Екатерина Гимаздинова, Лариса Новик, Виктор Супрун, Владимир Белов).



Среди команд силовых структур:

I место – Брестское областное управление МЧС;

II место – Брестское областное управление Департамента охраны;

III место – управление внутренних дел Брестского облисполкома.

nashkraj.by