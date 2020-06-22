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Игра в Ошмянах приносит в копилку «Гранита» один балл

Елена Данилович Send an email 16 минут тому назад
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В Ошмянах на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса 250 любителей стали свидетелями игры очередного тура чемпионата страны по футболу в первой лиге между местным клубом «Ошмяны-БГУФК» и «Гранит-Микашевичи».

Хозяева удачно провели прошлый сезон и завоевали путевку в первую лигу. Таким образом, команды встретились впервые. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом микашевичского клуба. Они первыми добились успеха — гол забил Евгений Бобрук на 32-ой минуте. Однако, радоваться долго не пришлось — через 6 минут счет сравнял Александр Кучинский. Во втором тайме соперники имели неплохие шансы вывести свои команды вперед, но не хватило мастерства. 

В целом игра была жесткой. Хозяева заработали 4 желтые карточки, к тому же, был удален с поля автор гола Александр Кучинский. Микашевичская команда также грубо действовала в защите. В итоге — 4 «горчичника». Защитник Юрий Крайко   насобирал за матч их 2, и также за 2 минуты до окончания игры «гранитовцы» остались вдесятером. Счет 1:1 сохранился до финального свистка арбитра.

Игру следующего тура «Гранит» проведет 27 июня в Новополоцке с «Нафтаном». Начало в 18.00.

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Елена Данилович

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