Спорт

Олимпийскую бронзу в прыжках в высоту завоевал белорус Максим Недосеков

Белорус Максим Недосеков стал бронзовым призером Олимпиады в соревнованиях по прыжкам в высоту. Это вторая медаль белорусских спортсменов на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский спортсмен показал результат 2 м 37 см. На такой же высоте остановились итальянец Джанмарко Тамбери и Мутаз Эсса Баршим. В результате они оба завоевали по золотой олимпийской медали, обойдя белоруса по количеству попыток.

Сегодняшнее выступление Максим Недосеков начал с неудачной попытки на высоте 2 м 19 см, но со второго раза успешно преодолел этот барьер. Зато дальше планки на высоте 2 м 24 см, 2 м 27 см, 2 м 30 см и 2 м 33 см он брал с первой попытки. Следующая “осечка” произошла на 2 м 35 см, после чего 23-летний белорус перенес попытку на 2 м 37 см и сходу взял ее, повторив национальный рекорд. А дальше были три неудачи на 2 м 39 см и в итоге третье место.

Первую награду в Токио белорусам вчера принес Иван Литвинович, который стал олимпийским чемпионом в прыжках на батуте.

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L N

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