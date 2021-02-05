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Конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику проходит на Лунинетчине

Стартовал районный этап республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику.

Как рассказал главный специалист районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Ванюк, творческое соревнование проводится среди дошкольников, учащихся общеобразовательных и учреждений дополнительного образования в двух возрастных группах: от 3 до 5 и от 6 до 10 лет. Мальчикам и девочкам необходимо подготовить русинки, выполненные в любой технике, включая аппликацию. В качестве сюжетов можно выбрать бережное отношение к природе, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, охрану окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов.

Каждую работу нужно предоставить в цветном варианте на листах формата от А4 до А1. Ее надо сопроводить данными об авторе, указав название учреждения образования, фамилию и имя, возраст, почтовый адрес и контактный телефон. Рисунки или аппликации можно присылать до 1 марта по адресу: г. Лунинец, ул. Якуба Коласа, 50 (с пометкой “На республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику”).

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