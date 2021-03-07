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Оригинальные вкусные сувениры можно приготовить и на обычной домашней кухне

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Случайно натолкнувшись в социальных сетях на страничку микашевичской жительницы Валерии  Глушень, надолго «прописалась» там. И все – из-за пряников, которые выпекает горожанка. Всевозможной формы, яркие, необычные, с оригинальной росписью или рисунком. Каждая фигурка, без преувеличения, настоящий шедевр кондитерского искусства! А приготовить такую красоту, оказывается, можно на обычной домашней кухне.
– Я по образованию – маркетолог, закончила Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Но сейчас самая главная должность – это мама двух детей,  –  рассказывает собеседница.  –  Именно после рождения малышей поняла, что не могу сидеть без дела. Хотелось чем-то заниматься, поэтому пробовала себя в разных творческих направлениях.
А определиться с хобби помогли дети. Они подрастали, а вместе с ними росло и стремление порадовать их чем-то вкусным. У молодой мамы хорошо получались торты, пирожные, печенье и другая домашняя сдоба, но особенно – выпечка и украшение пряников.

– Чтобы попробовать, нет необходимости покупать специальное оборудование, – говорит Валерия.  – Миксер и скалка, уверенна, найдутся на кухне практически у каждой хозяйки, а формочки и кондитерские пакеты можно сделать из подручных материалов. Это же касается и ингредиентов для теста – муки, меда, сливочного масла, корицы, имбиря и других специй.
Несмотря на простоту рецепта для пряников, мастер перепробовала с десяток, прежде чем нашла свои пропорции, вкусовые сочетания и технологию. Готовит Валерия пряники в несколько этапов. Замешанное тесто почти сутки ждет своего часа в холодильнике, где «созревает». После деления на фигурки следует выпечка, она занимает в среднем 8 минут. Далее – остывание и самая интересная, но трудоемкая часть – украшение.

Для своих пряников я с успехом использую обычную заливку и роспись белковой глазурью с добавлением пищевых красителей. Все зависит от времени и настроения, – улыбается мастерица.  – Сюжетами для украшения могут послужить персонажи из мультфильмов, букеты цветов, юмористические надписи, пасхальные или рождественские сюжеты… Ручная работа превращает ароматные лакомства в оригинальные сувениры и делает их лучшим сладким подарком к любому празднику. Когда Валерия «колдует» над своими пряниками, семья старается не отвлекать ее от процесса. Знают, что настанет время, и хозяйка сама предложит им поучаствовать в создании очередного шедевра. Тем более, дочь и сын любят расписывать и дегустировать выпечку. Сама мастер тоже с удовольствием  угощается  пряниками собственного приготовления.

Можно ли назвать приготовление пряников творчеством? После знакомства с работами Валерии Глушень, однозначно – можно. Ведь ее выпечкой хочется не только любоваться, но и сделать аналогичную. В любом случае – даже если это не станет любимым увлечением, то, безусловно, подарит немало счастливых мгновений, проведенных с детьми, мужем и другими родными.

Фото предоставлено Валерией Глушень.

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Наталья Лялюк

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