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Зима – серьезное испытание на прочность для старого водопровода по улице Фабричной в Микашевичах

Центральный водопровод по улице Фабричной в Микашевичах, как и многие сохранившиеся здесь сооружения – объект с историей. Один из первых в городе гранитодобытчиков, он построен более полувека назад, а его протяженность составляет около трех километров.


Сегодня эта сеть, которая обеспечивает водой три многоэтажки и около сотни домов частной застройки, требует замены. Об этом регулярно напоминают порывы и несколько аварийных ситуаций за год. Некоторые участки водопровода настолько изношены, что даже после восстановительных работ часть Фабричной остается перекрытой для движения пешеходов и автомобилей. Например, только у дома №31 ремонтная бригада водоканала неоднократно ликвидировала течь воды. Но даже сегодня это место остается проблемным и обнесено оградительными сигнальными лентами, что доставляет немало проблем для транспорта на узкой улице. Есть вопросы и претензии у жителей и к качеству питьевой воды, на потребительских характеристиках которой сказывается возраст труб.


Как наладить бесперебойное водоснабжение населения? Безусловно, заменить трубы. Однако это выльется во внушительную сумму, даже с учетом долевого участия горожан. Еще одна проблема в том, что часть населения тут значительно задолжала за коммунальные услуги и живет без электричества и воды. Понятное дело, что такая категория людей никогда не будет участвовать в долевом строительстве, и финансовая нагрузка на остальных заинтересованных значительно возрастет.
Выходом ситуации могла бы стать поэтапная реконструкция центральной магистрали, но и здесь не все так гладко – на Фабричной отсутствую запорная арматура. Владельцам частных домов для того, чтобы поменять оборудование на своем земельном участке, необходимо отключать от водоснабжения всю улицу. Аналогичная ситуация складывается при порывах и других чрезвычайных ситуациях.
Кто-то как альтернативу предлагает колодец или скважину на воду. Вроде хороший выход, но только не в случае с улицей Фабричной. Из-за близости гранитного месторождения мало кто из предпринимателей берется за бурение скважин здесь. Помимо того, что работа – очень трудоемкая, никто не может гарантировать людям качественную, бесперебойную и длительную работу оборудования в таких условиях. Если же и находятся желающие сделать скважину, финальные затраты делают питьевую воду по-настоящему золотой.
Жители улицы обращались с вопросом о старом водопроводе к представителям водоканала и местного исполкома. Ответ пока один – надо изучить проблему и найти средства. Возможно, приближающиеся холода придадут ускорение этой теме. Ведь небесная канцелярия может быть не очень лояльной, и морозы быстро проверят на прочность старый водовод.

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Наталья Лялюк

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