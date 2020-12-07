В числе участников суперфинала телеигры “Я знаю!” – лунинецкая эрудитка Анжелика Веренич

Учащиеся лунинецкой гимназии Анжелика Веренич и СШ №2 райцентра Роман Евпалов достойно представили наш регион на республиканском телевизионном проекте «Я знаю!».

Участники интеллектуального шоу выступили очень достойно и в который раз продемонстрировали, что они дети из небольшого полесского города – любознательные, активные и всесторонне развитые, увлекаются спортом и искусством. Лунинецкие вундеркинды удивили своими глубокими знаниями и широким кругозором не только ровесников, но и взрослых. Однако дальнейшую борьбу в суперфинале проекта продолжил только пятиклассница Анжелика Веренич. Его телевизионную версию можно будет увидеть на Беларусь-1 в январе 2021 года.