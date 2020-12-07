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В числе участников суперфинала телеигры “Я знаю!” – лунинецкая эрудитка Анжелика Веренич

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Учащиеся лунинецкой  гимназии Анжелика Веренич и СШ №2 райцентра Роман Евпалов достойно представили наш регион на  республиканском телевизионном проекте «Я знаю!».

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Участники интеллектуального шоу выступили очень достойно и в который раз продемонстрировали, что они  дети из небольшого полесского города – любознательные, активные и всесторонне развитые, увлекаются спортом и искусством. Лунинецкие вундеркинды удивили своими глубокими знаниями и широким кругозором не только ровесников, но и взрослых. Однако дальнейшую борьбу в суперфинале проекта продолжил только пятиклассница Анжелика Веренич. Его телевизионную версию можно будет увидеть на Беларусь-1 в январе 2021 года.

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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