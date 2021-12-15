В Лунинецком райотделе Следственного Комитета провели День открытых дверей для школьников

В Лунинецкий райотдел Следственного комитета пригласили учащиеся 10-11 классов Любанской, Лахвенской и Кажан-Городокской СШ на профориентационное мероприятие.

Старшеклассникам продемонстрировали тематический видеофильм о деятельности Следственного комитета Республики Беларусь, рассказали о факультетах Академии МВД и разъяснили порядок приема на 2022 год. Перед гостями выступили начальник Лунинецкого РОСК Андрей Лукашевич и заместитель начальника РОВД Александр Яковец. Они сконцентрировали внимание на специфике работы в правоохранительных органах, особенностях получения образования, условиях проживания, материального обеспечения курсантов.