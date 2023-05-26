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26 мая – в Лунинецком районе Единый день безопасности дорожного движения

26.05.2023
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Фото БЕЛТА
Пройдет он под девизом «Детская травма – взрослая беспечность». Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические рейды, посетят учреждения образования и трудовые коллективы.
 
Отделение ГАИ Лунинецкого РОВД напоминает пешеходам: находясь на улице с ребенком, необходимо выполнять следующие правила: на проезжей части не спешите и не бегите, переходите улицу всегда размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.
 
Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни.
 
Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий раз, что идете строго поперек улицы.
 
Не идите на красный свет или желтый сигнал светофора. Если ребенок сделает это с вами, он повторит это и без вас!
 
Отделение ГАИ Лунинецкого РОВД
 
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