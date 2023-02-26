Сотрудники ГАИ проверят работу маршрутных такси

С 27 февраля по 13 марта Госавтоинспекцией будет проводится комплекс профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров транспортными средствами в регулярном и не регулярном сообщении, информирует отделение ГАИ Лунинецкого РОВД

Под при стальным вниманием будут маршрутные такси. Сотрудники ГАИ проверят техническое состояние транспортных средств, проконтролируют соблюдение скоростного режима, правила перевозки пассажиров и в целом соблюдение Правил дорожного движения.

В последнее время на дорогах произошло несколько резонансных ДТП, в которых погибли и были ранены люди, с участием маршрутных такси.

С целью недопущения аналогичных случаев ГАИ и проводит данные мероприятия. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать в органы внутренних дел информацию о грубых нарушениях ПДД, свидетелями которых они стали.

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