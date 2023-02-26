МикашевичиНовости районаОбщество

Сотрудники ГАИ проверят работу маршрутных такси

26.02.2023
62

С 27 февраля  по 13 марта Госавтоинспекцией будет проводится комплекс профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров транспортными средствами в регулярном и не регулярном сообщении, информирует отделение ГАИ Лунинецкого РОВД

Под при стальным вниманием будут маршрутные такси. Сотрудники ГАИ проверят техническое состояние транспортных средств, проконтролируют соблюдение скоростного режима, правила перевозки пассажиров и в целом соблюдение Правил дорожного движения.

В последнее время на дорогах произошло несколько резонансных ДТП, в которых погибли и были ранены люди, с участием  маршрутных такси.

С целью недопущения аналогичных случаев ГАИ и проводит данные мероприятия. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать в органы внутренних дел информацию о грубых нарушениях ПДД, свидетелями которых они стали.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о стратегии России в отношении Беларуси

Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о стратегии России в отношении Беларуси

26.02.2023
Photo of Молодёжная инициатива, «Гранит» и две скейтплощадки в Микашевичах

Молодёжная инициатива, «Гранит» и две скейтплощадки в Микашевичах

25.02.2023
Photo of Узнагароды за добрасумленную працу і ў сувязі з 25-годдзем «Вікторыі» (Лунінецкі раён)

Узнагароды за добрасумленную працу і ў сувязі з 25-годдзем «Вікторыі» (Лунінецкі раён)

25.02.2023
Photo of Сергей Скиба: «Необходимо приумножать достижения, которые у нас есть…» (Лунинецкий район)

Сергей Скиба: «Необходимо приумножать достижения, которые у нас есть…» (Лунинецкий район)

25.02.2023
Photo of Поздравления и благодарность защитникам Отчества в Лунинце

Поздравления и благодарность защитникам Отчества в Лунинце

25.02.2023
Photo of Про ядерный договор, белорусов и Бахмут (видео)

Про ядерный договор, белорусов и Бахмут (видео)

25.02.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть