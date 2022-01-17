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Арсенал авиабомб времен войны обнаружили под Пинском

17.01.2022
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В Пинском районе обнаружили арсенал боеприпасов времен минувшей войны, сообщили  в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел возле деревни Жабчицы. В лесном массиве вблизи бывшего военного аэродрома случайно нашли авиабомбу. На место происшествия выехали сотрудники районного отдела милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

Для безопасности местность оперативно перекрыли. В ходе поисков военнослужащие обнаружили еще 48 авиабомб ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Обследование территории продолжается.

В УВД напоминают: при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.

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