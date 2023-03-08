Беларусь является лидером в ЕАЭС по общему уровню гендерного равенства

Согласно данным Индекса глобального гендерного разрыва, составляемого Всемирным экономическим форумом, среди стран — членов ЕАЭС лидером по общему уровню гендерного равенства является Беларусь. Об этом сообщили в ЕАБР.

«Беларусь занимает 36-ю позицию в глобальном рейтинге 2022 года из 146 стран. Казахстан улучшает свои позиции, поднявшись с 80-го места в 2021 году до 65-го в 2022-м: сказалось улучшение субиндексов гендерного равенства участия в экономике, получения образования и ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Армения и Кыргызстан также улучшили свои индексы за год более чем на 20 позиций, заняв 89-е и 86-е места», — рассказали в ЕАБР.

В ЕАЭС утвержден ряд государственных мер, направленных на дальнейшее устранение гендерного разрыва. В Беларуси реализуется Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2021-2025 годы. В России в декабре 2022 года утверждена Стратегия действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. В Казахстане женщины составляют 48,5% экономически активного населения. С целью дальнейшего улучшения ситуации с гендерным равенством в Казахстане реализуется Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, устанавливающая цель достижения 30% представительства женщин в органах власти, государственном, квазигосударственном и корпоративном секторах на уровне принятия решений. В Кыргызстане в 2022 году принят Национальный план действий по достижению гендерного равенства на 2022-2024 годы. Среди мер рассматриваются улучшение условий доступа к образованию для женщин, их активное вовлечение в трудовую деятельность и развитие женского предпринимательства,

Повышение роли женщин в экономике способствует экономическому росту, уточнили в ЕАБР. По оценкам МОТ, сокращение разрыва в соотношении рабочей силы мужчин и женщин на 25% может увеличить мировой ВВП на 4%. Равный доступ к профессиям и рынку труда экономически целесообразен, так как ведет к эффективному распределению ресурсов. По оценкам ОЭСР, более высокий уровень участия женщин в рабочей силе в странах Северной Европы объясняет 10-20% среднегодового роста ВВП на душу населения за последние 40-50 лет. «Тренд на достижение равенства в странах ЕАЭС есть, но еще предстоит сделать очень многое», — дополнили в ЕАБР.

belta.by

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