Общество

Брестская санаторная школа-интернат осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) учащихся IV-IX классов

16.05.2022
41

С 1 по 30 июня 2022 года ГУО «Брестская санаторная школа-интернат» будет осуществлять прием заявлений родителей (законных представителей) учащихся IV-IX классов, нуждающихся в лечении болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (сколиоз, кифоз, врожденная аномалия развития (ВАР), болезнь Шейермана-Мау и др.) и впервые поступающие в школу, на 2022/2023 учебный год.

Для зачисления в школу-интернат необходимы следующие документы:

заявление родителей (законных представителей);

заключение врачебно-консультационной комиссии – необходимо получить в поликлинике по месту жительства, предоставить в школу-интернат (лично, по факсу: (80162)55-00-54, по e-mail: schi@brest.by) и получить справку-подтверждение о зачислении;

копия свидетельства о рождении;

паспорт гражданина Республики Беларусь (при наличии) или иной документ, подтверждающий личность законного представителя учащегося;

медицинская справка о состоянии здоровья с указанием группы здоровья (форма 1 здр/у-10);

документы, подтверждающие право учащегося на льготы при приёме в санаторную школу-интернат;

личное дело учащегося – необходимо получить в школе по месту жительства после предъявления справки о зачислении в ГУО «Брестская санаторная школа-интернат».

Зачисление проводится в порядке очередности подачи заявлений при наличии свободных мест.

Телефоны горячей линии: (80162)55-00-54 (секретарь Мельничук Наталья Викторовна), (80162)55-00-53 (директор Ковшик Владимир Леонтьевич).

E-mail: schi@brest.by. Адрес сайта: school-internat.brest.by.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of За выходные, 14 и 15 апреля, белорусскими пограничниками на границе с Польшей и Латвией обнаружены два мертвых лося

За выходные, 14 и 15 апреля, белорусскими пограничниками на границе с Польшей и Латвией обнаружены два мертвых лося

16.05.2022
Photo of У Лунінскім сельскім Доме культуры адзначылі Міжнародны дзень сям’і (Лунінецкі раён)

У Лунінскім сельскім Доме культуры адзначылі Міжнародны дзень сям’і (Лунінецкі раён)

16.05.2022
Photo of Резких повышений тарифов на ЖКХ в Беларуси в этом и следующем году не будет

Резких повышений тарифов на ЖКХ в Беларуси в этом и следующем году не будет

16.05.2022
Photo of Инвестиционные проекты Брестской области презентуют на форуме деловых контактов

Инвестиционные проекты Брестской области презентуют на форуме деловых контактов

16.05.2022
Photo of Из-за несоблюдения техники безопасности один рабочий погиб, а второй травмирован: прокуратура Лунинецкого района направила уголовное дело в суд

Из-за несоблюдения техники безопасности один рабочий погиб, а второй травмирован: прокуратура Лунинецкого района направила уголовное дело в суд

16.05.2022
Photo of Европейская «колючка» на границе с сентября 2021 года убила 19 животных

Европейская «колючка» на границе с сентября 2021 года убила 19 животных

15.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть