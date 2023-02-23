МикашевичиНовости районаОбщество

Датчик контроля скорости опять установлен в Лунинецком районе. Ограничение — 70 км/ч

23.02.2023
71

В целях повышения безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Брестской области 23 февраля установлены датчики контроля скорости на следующих участках автодорог:

с 07:00 до 19:00 часов на 56 км (+800м) автодороги М1 в Кобринском районе. Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 332 км (+600м) автодороги М-10 «Гомель-Кобрин» в Лунинецком районе. Ограничение скорости движения 70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на ул. Московской (Д.Донского) в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на ул. Доминикана вблизи дома № 4 в городе Барановичи. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 65 км (+700м) автодороги М1/E30 «Брест-Минск». Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на пр-те Машерова вблизи дома № 67 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Бацькоўская справа лунінчаніна Андрэя ЛЕДАЎСКІХ

Бацькоўская справа лунінчаніна Андрэя ЛЕДАЎСКІХ

23.02.2023
Photo of 23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

23.02.2023
Photo of Лунинчане отмечены на областном музыкальном конкурсе

Лунинчане отмечены на областном музыкальном конкурсе

23.02.2023
Photo of Представители вертикали власти проведут «прямые линии» в Бресте и Лунинце

Представители вертикали власти проведут «прямые линии» в Бресте и Лунинце

22.02.2023
Photo of «Благословение Митрополита и почётные гости, зарплаты лунинчан, а также нерадивые соседи и старые способы «развода» — читайте в газете «Лунінецкія навіны» за 22 февраля

«Благословение Митрополита и почётные гости, зарплаты лунинчан, а также нерадивые соседи и старые способы «развода» — читайте в газете «Лунінецкія навіны» за 22 февраля

22.02.2023
Photo of Пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья по дому односельчанина

Пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья по дому односельчанина

22.02.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть