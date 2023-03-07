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Датчик контроля скорости установили в Лунинецком районе

07.03.2023
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В целях повышения безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Брестской области 7 марта планируется установка датчиков контроля скорости на следующих участках автодорог:

 с 07:00 до 19:00 часов на 42 км (+780м) автодороги М1 в Жабинковском районе. Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

 с 07:00 до 19:00 часов на 332 км (+600м) автодороги М-10 «Гомель-Кобрин» в Лунинецком районе. Ограничение скорости движения 70 км/ч.

 с 07:00 до 19:00 часов на ул. Московской вблизи дома № 346 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

 с 07:00 до 19:00 часов на ул.Доминикана вблизи дома №4 в городе Барановичи. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

 с 07:00 до 19:00 часов на 56 км (+800м) автодороги М1/E30 «Брест-Минск». Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

 с 07:00 до 19:00 часов на пр-те Машерова вблизи дома № 67 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома

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