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День предприятия ОАО «Полесьеэлектромаш»: вакансии, условия труда и порядок трудоустройства (Лунинецкий район)

13.04.2022
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Фото director.by

15 апреля 2022 года c 15.00 до 16.00  в рамках Государственной программы “Рынок труда и содействие занятости населения” управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома проводит  День предприятия ОАО «Полесьеэлектромаш» с целью оказания содействия в трудоустройстве незанятым гражданам. Специалисты предприятия проинформируют заинтересованных о наличии вакантных мест на предприятии, об условиях труда и  порядке трудоустройства. 

Место проведения мероприятия: г.Лунинец, ул. Фрунзе, 12 (отдел по занятости населения).

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