День предприятия ОАО «Полесьеэлектромаш»: вакансии, условия труда и порядок трудоустройства (Лунинецкий район)

15 апреля 2022 года c 15.00 до 16.00 в рамках Государственной программы “Рынок труда и содействие занятости населения” управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома проводит День предприятия ОАО «Полесьеэлектромаш» с целью оказания содействия в трудоустройстве незанятым гражданам. Специалисты предприятия проинформируют заинтересованных о наличии вакантных мест на предприятии, об условиях труда и порядке трудоустройства.

Место проведения мероприятия: г.Лунинец, ул. Фрунзе, 12 (отдел по занятости населения).