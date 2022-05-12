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Деятельность в области фото и видеосъемки: ставка единого налога и без оформления ИП (Лунинецкий район)

12.05.2022
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лунинецкому району информирует, что согласно п.3 ст. 337 налогового Кодекса Республики Беларусь предусмотрен такой вид деятельности, как фотосъемка и видеосъемка событий. При осуществлении данных видов деятельности не требуется регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Физические лица до начала осуществления деятельности обязаны подать в налоговый орган по месту жительства уведомление, в котором необходимо отразить период осуществления деятельности и место осуществления деятельности. Уведомление можно подать      в письменной форме либо в электронном виде.

Прежде чем приступить к началу осуществления деятельности физическому лицу необходимо уплатить единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц   по установленной ставке. Ставка единого налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании поданного уведомления и составляет за месяц в г.Лунинце и Лунинецком районе, фотосъемка – 147,00 рублей, видеосъемка — 158,00 рублей. 

При наличии права на снижение установленной ставки единого налога, документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, предоставляются одновременно с уведомлением. Единый налог следует уплачивать лишь за те месяцы, в которых осуществляется деятельность. Вести учет полученных доходов, составлять и представлять отчетность в налоговый орган, приобретать и вести книгу учета проверок не нужно.

Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в инспекции МНС по Лунинецкому району по телефонам: 6-28-67 и 6-28-41.

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