Доллары, евро, российские рубли: какие поддельные купюры попадают к жителям Брестской области

В Брестской области в 2021 году из оборота изъяли почти 100 фальшивых купюр, сообщает УВД Брестского облисполкома.

В частности, в прошлом году правоохранители изъяли 38 поддельных купюр достоинством $100 и 27 – $50. Фальшивыми оказались 20 банкнот номиналом 5 тыс. российских рублей. По каждому из этих фактов, независимо от того, был или не был умысел, возбуждалось уголовное дело.

Специалисты обратили внимание: наиболее часто из денежного оборота изымают поддельные российские рубли номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, стодолларовые купюры и евро. “Разумеется, без специальных технических средств выявить подделку сложно, но некоторые характерные признаки у таких купюр есть. Зачастую у фальшивок более потертый вид. Как правило, подделки “штампуют” на бумаге, которая отличается на ощупь от специально предназначенной для печати денежных знаков. Для некоторых может быть характерна и нечеткость изображения”, – пояснил заместитель начальника УБЭП УВД Олег Прусевич.

Один из случаев произошел в конце января в Бресте. Сотрудники банка засомневались в подлинности одной из купюр номиналом $100. Эксперт подтвердил, что банкнота фальшивая. Выяснилось, что ее обменял брестчанин. По его словам, деньги получил от знакомой, которая их приобрела в России. О том, что купюра поддельная, мужчина не догадывался.

За изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт фальшивых денег по ст.221 УК грозит от двух до пяти лет ограничение свободы или лишение свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без него.