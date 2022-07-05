Дополнительные меры поддержки граждан и трудовых коллективов стали темой совещания у Лукашенко

Одной из тем совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров стал подготовленный законопроект «О дополнительных мерах в социально-трудовой сфере», передает корреспондент БЕЛТА.

Правительство предлагает принять меры по обеспечению стабильности в социально-трудовой сфере в условиях санкций. Меры временные. Действуют до конца 2022 года. «Сразу вопрос: надо ли нам сегодня на полгода принимать какие-то законопроекты?» — отметил глава государства.

Во-первых, чтобы поддержать трудовые коллективы, предлагается оказывать целевую государственную поддержку нанимателям. «Это значит предприятия частной, государственной формы собственности, большие, малые и так далее?» — уточнил белорусский лидер, получив утвердительный ответ.

В связи с этим он высказал настороженность по поводу того, не пропадет ли стимул у самих предприятий, и насколько справедливо и обоснованно будет оказание такой поддержки: «Встает вопрос, зачем мне работать? У меня хорошо все, потому что старается трудовой коллектив, а там где-то (на других предприятиях. — Прим. БЕЛТА) провалили, в основном по субъективным причинам, — им сразу из бюджета деньги».

Во-вторых, в подготовленном правительством проекте расширяются возможности нанимателей по организации труда, что должно обеспечить стабильную работу предприятий и создать дополнительный ресурс, чтобы эффективнее задействовать работников и не допустить падения их доходов. «А кто мешает в нынешних условиях эффективно задействовать работников и сделать так, чтобы доходы не падали, а росли? Всегда была такая цель перед руководителем», — поставил вопрос Президент.

Как пояснил вице-премьер Юрий Назаров, речь идет о том, что в Трудовом кодексе есть определенные ограничения по продолжительности сверхурочных работ, количеству выходных, которые можно использовать, по переводу работника по решению нанимателя на другую работу.

«Если только это, считайте, что это принято. Лучше аккуратненько, договорившись, поговорив, если это надо, временно или постоянно, обучив, переобучив или не обучая, перевести работника на другую или прочую работу. Всякое ж бывает», — согласился глава государства.

В связи с этим он напомнил о своих тезисах, произнесенных на торжественном собрании. Президент говорил об обстановке вокруг Беларуси, которая, пусть и без горячей войны, но вынуждает действовать фактически в условиях военного времени. «Если люди это не понимают, так это что, горячую войну надо развязать? — задал риторический вопрос белорусский лидер. — Тогда ж никто ни у кого не спрашивает, куда переводить».

«Но если это будет связано с тем, что руководитель будет надеяться на Головченко и Назарова или на Кочанову (на решения руководства высших органов государственной власти. — Прим. БЕЛТА), этого не будет», — предупредил Президент.

В-третьих, предлагается установить дополнительные меры социальной защиты семей, попавших в сложную финансовую ситуацию. «Посмотрим, что вы тут предлагаете. Мне кажется, что лучше всех семьи видят на местах. В Минске — главы администраций и председатель горисполкома. На селе — председатели сельских советов и председатели райисполкомов. И если мы говорим о поддержке, это же деньги. Так давайте отдадим им (на места. — Прим. БЕЛТА) деньги и просто их обяжем, чтобы они помогали этим семьям. Посмотрим, что вы предлагаете в связи с этим».

«Если вы думаете, что Лукашенко, Головченко или Кочанова с Герасимовым лучше видят из Минска, кому помочь, вы заблуждаетесь. Мы просто повяжем по рукам и ногам местные органы власти в связи с оказанием этой поддержки, если кому-то надо. И чохом опять сейчас определим. Опять будем поддерживать семьи», — заметил глава государства.

Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы поддержка оказывалась именно тем, кому она действительно нужна. «А поддержать могут только те, кто непосредственно сталкивается с этими семьями. Мы только можем концептуально указать, что это надо делать. И поставим на контроль, как на месте губернатор, предрайисполкома и сельского совета оказывают эту поддержку семьям», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко попросил участников совещания доложить, не ухудшает ли подготовленный документ положение трудящихся; какие издержки лягут на бюджет и какой эффект будет от такого «страхования» или «подстраховки» нанимателей; не приведут ли предлагаемые новшества к тому, что предприятиям будет выгоднее получать господдержку, нежели шевелиться самим. «И главное, если меры временные, то нужно ли закреплять их в законе?» — поставил вопрос глава государства.

Президент обратил внимание на недопустимость перекоса в плане желания отрегулировать те или иные вопросы на законодательном уровне: «Я вам говорю как бывший законодатель, который занимался этим. Закон принять — это год, полтора, а то и два. Впопыхах не получится, если по-настоящему. И надо ли нам все это запихивать, особенно временные нормативные положения, в закон? Пока примем закон, время уйдет. Закон регулирует наиболее длительные устойчивые связи и отношения. Зачем временные меры, которые еще надо подумать, стоит ли нам принимать, регулировать законом? Думаю, надо это делать подзаконными актами. Это в целом замечание».