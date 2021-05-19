Как бы не выудить описторхоз вместе с рыбой

Сейчас у многих начинается отпуск, который стремятся провести на берегу водоема, занимаясь рыбной ловлей. Но безобидная на вид рыба может таить в себе угрозу для здоровья – например описторхоз.

Паразиты живут в человеческом организме очень долго – 20 лет и более и приносят огромный вред здоровью!

В Беларуси очаги описторхоза выявлены в бассейнах Днепра (в его притоках: Сож, Восточная Березина, Припять) и Западной Двины.

Чтобы обезопасить себя от опасного заболевания, нельзя есть сырую и необезвреженную рыбу и нужно строго соблюдать правила ее обработки:

жарить рыбу в пластованном виде в течение не менее 20 минут на хорошо разогретой сковороде, в кипящем жире; это же время требуется для поджарки рыбных котлет;

варить не менее 15-20 минут с момента закипания, предварительно разделав рыбу на куски;

солить в теплом растворе при температуре не ниже +15 градусов в течение от двух недель, до 45 суток (в зависимости от веса и размера рыбы) при расходе соли 270-290 г на килограмм рыбы;

вялить рыбу (размером 25 см) не менее 3 недель после 2-3-дневного посола из расчета 12-14% соли к весу рыбы;

описторхисы гибнут при замораживании рыбы: до минус 40 градусов – в течение 7 часов, при минус 35-ти – в течение 14 часов, при минус 28 градусах – в течение 32 часов;

Заражение описторхисами может произойти в результате случайного проглатывания мелких кусочков рыбы, попавших в руки или на предметы внешней среды при разделке.