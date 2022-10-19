МикашевичиНовости районаОбщество

Фотофакт: «дневной дозор» чистит «ливнёвку» в Микашевичах (Лунинецкий район)

19.10.2022
49

В Микашевичах «дневной дозор» проводит работы по очистке колодцев и самой ливневой канализации на улице Первомайской — главной автомагистрали города.

О вопросах по ливневой канализации, которые поднимали читатели,  мы писали в материале «Большая лужа в Микашевичах»,    Ну а то. что существующую «ливнёвку» необходимо периодически обслуживать, показали недавние дожди.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Не заметила мотоциклиста» В Лунинецком районе будут судить женщину за ДТП с тяжкими телесными

«Не заметила мотоциклиста» В Лунинецком районе будут судить женщину за ДТП с тяжкими телесными

19.10.2022
Photo of Нарушения санитарных норм выявлены на 107 объектах торговли и общественного питания Лунинецкого района

Нарушения санитарных норм выявлены на 107 объектах торговли и общественного питания Лунинецкого района

19.10.2022
Photo of «Материнский подвиг, стремление к золоту и Покровский Кимвал» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 19 октября

«Материнский подвиг, стремление к золоту и Покровский Кимвал» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 19 октября

19.10.2022
Photo of В Беларуси проведут плановую сверку учетных данных военнообязанных

В Беларуси проведут плановую сверку учетных данных военнообязанных

19.10.2022
Photo of Фотофакт: аллея отца появилась в Лунинце

Фотофакт: аллея отца появилась в Лунинце

19.10.2022
Photo of В Брестской области 16% пожаров случились из-за неправильной эксплуатации печей и отопительных приборов

В Брестской области 16% пожаров случились из-за неправильной эксплуатации печей и отопительных приборов

19.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть