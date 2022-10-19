Фотофакт: «дневной дозор» чистит «ливнёвку» в Микашевичах (Лунинецкий район)

В Микашевичах «дневной дозор» проводит работы по очистке колодцев и самой ливневой канализации на улице Первомайской — главной автомагистрали города.

О вопросах по ливневой канализации, которые поднимали читатели, мы писали в материале «Большая лужа в Микашевичах», Ну а то. что существующую «ливнёвку» необходимо периодически обслуживать, показали недавние дожди.

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