Гарда уже принудительно отправляет белорусов на войну в Украину!

Светлана Гарда в своей медиапомойке разразилась «опросом» среди лунинчан цитата «о принудительной отправке на кровопролитную войну в Украине»

Мадам сама их «мобилизует», вещает о возможной принудительной отправке на войну и тут же виртуозно делает опрос. Естественно, звучат негативные ответы…, единственно не понятно реальные это люди или воображение Светланы Гарды.

Впрочем, даже если это реальные люди, то, как поставлен вопрос так на него нормальный человек и отвечает и….. тем самым высказывается в поддержку Президента Беларуси Александра Лукашенко, который много раз заявлял, что никакой мобилизации и отправки в Украину белорусов не будет! И взяться за оружие придётся только в случае открытой агрессии против Беларуси.

И очередной шаг оппопомоек вполне предсказуем, так как их бред на счёт мобилизации уже не прокатывает, то начнут вскоре вещать о добровольцах, которых нанимают за деньги.