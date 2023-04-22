Книга «Гранитный край на Полесье» передана в фонд Президентской Библиотеки Республики Беларусь

В рамках информационной встречи с учащимися старших классов учреждений образования Лунинеца и Микашевич в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь, о которой мы сообщали ранее, при посещении Президентской Библиотеки Республики Беларусь, в фонд библиотеки была передана книга «Гранитный край на Полесье», особую красочность которой придают «космические» пейзажи аэрофотосъемки «гранитного края». Об этом сообщил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лунинецкому избирательному округу №13 Анатолий Насеня.

Директор библиотеки Сергей Квачан выразил слова благодарности, отметив, что книга займёт почётное место среди несписываемого фонда изданий, который насчитывает около 2 млн. единиц хранения, в состав которых входят книги, периодические и продолжающиеся издания, технические нормативные правовые акты и другие виды изданий на белорусском, русском и иностранных языках.

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