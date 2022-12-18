Конкурс на лучшее новогоднее оформление. Скоро начнут принимать заявки (Лунинецкий район)

На Лунинетчине стало доброй традицией в преддверии праздника проводить конкурс на лучшее новогоднее оформление.

До 19 декабря все приготовления должны быть завершены. Об этом рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Екатерина Милованова. Совершая объезд улиц в Лунинце, представители оргкомитета конкурса отметили, что многие предприятия и организации активно подключились к украшению своих объектов и прилегающих территорий. Но, к сожалению, есть и те, кто пока «спит». Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 по 24 декабря

Екатерина Ивановна высказала просьбу – не ограничиваться собственными территориями и зданиями, а присоединиться к новогоднему оформлению центральных улиц, площади и скверов, чтобы делать город ярче, светлее и нарядней. Если есть предложения и вопросы, звоните на номер 2-41-93.