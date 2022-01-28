Общество

Лукашенко о стратегии развития: жить своим умом и строить будущее на основе народного единства

28.01.2022
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В условиях глобальной неопределенности белорусская стратегия развития может быть только одна: идти своим путем, жить собственным умом, строить будущее на прочном фундаменте народного единства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

“Оглядываясь вокруг и анализируя современные тенденции, мы понимаем, насколько хрупким может быть мир и как быстро, в одночасье, можно потерять то, что создавалось веками, – обратил внимание глава государства. – В условиях глобальной неопределенности белорусская стратегия развития может быть только одна: идти своим путем, думать своей головой, жить собственным умом, строить будущее на прочном фундаменте народного единства”.

“Все белорусы, кто согласен со мной или нет, помните: другой земли у нас не будет. Эта – богом данная, другой земли не завоюем, и не надо. Эту надо освоить. Другой земли для сохранения и строительства нашего государства тоже не будет”, – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что страна уверенно движется вперед, у нее есть необходимые для этого ресурсы, воля, силы, поддержка союзников и партнеров.

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L N

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