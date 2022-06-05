МНС рассказало о самой частой схеме сокрытия доходов

Заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о самой частой схеме сокрытия доходов, сообщает БЕЛТА.

«Схем, скажу так, немало. Но самое банальное, на первый взгляд, что в этой части присутствует, — обычное сокрытие выручки, дохода. Бизнес скрывает выручку, и за счет этого у нас появляются определенные теневые доходы. Где это происходит? Это те сферы деятельности, где достаточно большой удельный вес наличного денежного обращения. Именно поэтому эта сфера находится под пристальным вниманием налоговых и иных контролирующих органов, и именно поэтому мы заинтересованы, чтобы максимально развивались безналичные денежные расчеты», — сказал Игорь Скринников.

Когда осуществляются безналичные платежи, то скрыть доход максимально трудно, отметил замминистра. «Вот это мы пропагандируем и именно это с Национальным банком пытаемся продвигать в жизнь, — подчеркнул он. — Более изощренная, наверное, схема — использование подмены трудовых отношений с помощью индивидуальных предпринимателей. Это когда те же самые сотрудники переводятся в категории индивидуальных предпринимателей. Как правило, это индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, там достаточно низкая налоговая нагрузка, и за счет этого происходит налоговая экономия, получается дополнительный доход. А та либеральность, которая у нас присутствует в деятельности индивидуальных предпринимателей, позволяет, по сути, бесконтрольно обналичивать денежные средства, которые даже безналичным путем перечисляются этим индивидуальным предпринимателям. Хотя, повторюсь, практика показывает, что многие из этих индивидуальных предпринимателей по-прежнему остаются, по сути, этими же работниками, по-прежнему выполняют те или иные функции. Соответственно мы не видим ничего иного, как просто завуалирование трудовых отношений и неуплату налогов».

«Налоговая экономия в этой части достаточно существенна, — добавил Игорь Скринников. — А за счет возможности бесконтрольного обналичивания денежных средств появляется этот фонд серой зарплаты. Поэтому мы точно так же противодействуем этим фактам и пытаемся сработать на упреждение».