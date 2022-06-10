МОТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОЛИТИКУ, ЛИШАЮЩУЮ ЛЮДЕЙ ПРАВА НА ТРУД

С таким посылом выступил председатель ФПБ Михаил Орда на пленарном заседании 110-й сессии Международной конференции труда, которая проходит в эти дни. Этот форум часто называют всемирным парламентом труда, где правительствам, организациям нанимателей и профсоюзов предоставляется возможность в трехстороннем формате обсуждать социальные проблемы, вопросы трудовых отношений и различные темы, связанные со сферой труда.

Председатель ФПБ напомнил, что Филадельфийская декларация, которая является основополагающим документом организации, возлагает на МОТ особую ответственность за рассмотрение всей международной экономической и финансовой политики для того, чтобы все люди имели право на труд в условиях экономической устойчивости и равных возможностей.

«Именно поэтому сегодня я обращаюсь к руководству МОТ, ко всем членам организации от имени более четырех миллионов человек, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, чтобы защитить трудящихся нашей страны от дискриминации со стороны правительств ряда европейских стран, которые вот уже более двух лет в обход Устава ООН применяют санкции к предприятиям нашей страны и тем самым нарушают право работников Беларуси на труд», – заявил Михаил Орда.

В течение этих двух лет ФПБ неоднократно обращалась с призывом отказаться от дискриминационной политики в отношении трудящихся Беларуси. В прошлом году более миллиона работников нашей страны подписались под письмом против незаконных санкций. Обращение направили в Совет Евросоюза, но… так называемые защитники демократии его даже не рассмотрели.

Правительством нашей страны принимаются меры, чтобы минимизировать негативное влияние санкций на трудовые коллективы. Профсоюзы также оказывают необходимую помощь людям: созданы кассы взаимопомощи, обеспечивается правовая поддержка.

«Дальнейшее игнорирование международным сообществом незаконной санкционной политики создает угрозу для трудящихся во всем мире. Поскольку укрепляется практика, когда те или иные правительства могут абсолютно незаконно и безнаказанно ущемлять права работников из других стран. Более того, в результате санкций страдают в том числе и работники тех государств, которые вводят ограничительные меры, – отметил Михаил Орда. – В этой ситуации МОТ должна стать той силой, которая остановит эти незаконные действия».

Председатель ФПБ напомнил мировому сообществу о том, что в важнейших документах МОТ, принятых уже в этом столетии, подчеркивается, что политика в области торговых и финансовых рынков оказывает воздействие на занятость. МОТ имеет полномочия рассматривать все международные экономические и политические стратегии для достижения социальной справедливости и должна оценить последствия этой политики, чтобы на практике добиваться полной и продуктивной занятости для всех.

Также именно в эти дни с трибуны МОТ говорилось о необходимости обеспечить экономическую устойчивость предприятий во всем мире. Хотя санкции прямым образом противоречат этому: они разрушают производственные цепочки, ограничивают финансовые возможности организаций. А в результате страдают трудовые коллективы. Это дискриминация и лишение трудящихся Беларуси права на полную и продуктивную занятость.

В этой связи профсоюзами Беларуси в соответствии со статьей 24 Устава МОТ поданы представления о несоблюдении рядом стран ратифицированных ими Конвенций № 111 «Относительно дискриминации в области труда и занятий» и № 122 «О политике в области занятости».

«Трудящиеся Беларуси рассчитывают, что в этой ситуации МОТ продемонстрирует эффективность своей работы и в полной мере оправдает взятые на себя обязательства по содействию социальной справедливости и достойному труду для всех, как это и предписано, еще раз хочу подчеркнуть, Филадельфийской декларацией», – заключил Михаил Орда.

Справка 1prof.by

Филадельфийская декларация МОТ

В 1944 году на сессии в Филадельфии (США) Международная конференция труда приняла Филадельфийскую декларацию, в которой уточняются цели и задачи организации.

В Декларации воплощены следующие принципы:

– труд не является товаром;

– нищета в любом месте является угрозой для общего благосостояния;

– все люди, независимо от расы, веры или пола, имеют право на осуществление своего материального состояния и духовного развития в условиях свободы и достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей.

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