«Не забываем про коммуналку» Как не остаться крайним при покупке жилья (Лунинецкий район)

Услуга электроснабжения наших граждан является одной из самых распространенных и основных как в городах, так и в сельской местности. И тем не менее, иногда возникают нежелательные ситуации, которые можно было бы избежать в случае своевременного исполнения элементарных требований.

Приобретая в собственность дом, квартиру, либо заселяясь в арендное жилье, граждане порой не задаются вопросом своевременного обращения в энергоснабжающую организацию для переоформления договора услуги электроснабжения, продолжают платить на номер лицевого счета предыдущего собственника.

При смене собственника или нанимателя жилого помещения, собственника нежилого капитального строения, новый собственник (наниматель) обязан в течение 10 календарных дней со дня получения правоудостоверяющих документов на квартиру (одноквартирный жилой дом, капитальное строение), обратиться в энергоснабжающую организацию для заключения договора услуги электроснабжения.

Настоятельно рекомендуем перед совершением сделки о покупке недвижимости затребовать у продавца (собственника помещения) справку об отсутствии задолженности по оплате электроэнергии. Данная справка выдается абонентам совершенно бесплатно и поможет избежать в будущем неприятных «сюрпризов» в виде неоплаченных долгов предыдущего собственника.

Не лишним будет для вас узнать и информацию о расчетном приборе учета электрической энергии: его нахождение в исправном состоянии, отсутствие повреждений пломб государственной экспертной поверки и энергоснабжающей организации, отсутствие признаков постороннего вмешательства в его работу, срок метрологической поверки, балансовую принадлежность. Своевременная проверка расчетного средства учета представителем энергоснабжающей организации при заключении договора услуги электроснабжения поможет вам избежать неприятностей в виде дополнительных затрат на его ремонт, замену или перерасчет потребленной электрической энергии.

В рамках реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 04.12.2021 №696 Лунинецким районом электрических сетей производится перезаключение со всеми бытовыми абонентами договоров на оказание услуг электроснабжения. Перезаключение договоров производится как при выполнении плановых обходов, так и при обращении в абонентский отдел района электросетей:

г. Лунинец, ул. Западная, 25 в рабочие дни: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00, среда с 8.00 до 20.00 без перерыва;

г. Микашевичи, ул. Вокзальная, 33 в рабочие дни по средам с 11.40 до 20.00, перерыв с 15.00 до 15.20.

Договор электроснабжения заключается с собственником квартиры (одноквартирного жилого дома) частного жилищного фонда или нанимателем квартиры (одноквартирного жилого дома) государственного жилищного фонда, лизингополучателем квартиры, дольщиком, членом организации застройщиков, собственником капитального строения (здания, сооружения), земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, в которых (на котором) электрическая энергия используется для бытового потребления.

Лунинецкий РЭС также информирует абонентов о необходимости ежемесячной оплаты потребленной электроэнергии в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным. За просрочку платежей взимается пеня в установленном законодательством порядке 0,3% от неуплаченной в установленный срок суммы платежа за каждый день просрочки.

При возникновении вопросов обращайтесь в абонентский отдел Лунинецкого РЭС по телефонам: 2-73-52; 2-73-28; 2-73-59.