Образование

Результаты ЦТ по математике доступны абитуриентам в личных кабинетах

На централизованном тестировании по математике 100 баллов набрали 26 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

“На 100 баллов написали 26 человек, нулевой результат – у 21”, – рассказал Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по математике уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Сдавать ЦТ по математике планировали около 32,2 тыс. абитуриентов. На испытание в первый день не явились 1072 человека, во второй – 534.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ – по географии – пройдет 6 июля.

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