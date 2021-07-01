Образование

Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах

На централизованном тестировании по русскому языку 100 баллов набрали 65 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. 16 абитуриентов показали нулевой результат.

Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Сдавать ЦТ по русскому языку планировали 50,8 тыс. человек. В первый день сдачи на испытание не пришли 1159 абитуриентов, во второй – 841.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ – по физике – пройдет 2 июля.

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