Пенсионеры могут принять участие в международном проекте. Рассказываем, что для этого нужно сделать

Телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik запускают новый сезон вокального проекта «Ты супер 60+» на этот раз для одиноких пенсионеров.

В новом сезоне «Ты супер!» на проекте ждут талантливых пожилых людей, которые обладают незаурядными вокальными способностями. И главное — к участию приглашаются проживающие в домах престарелых или специализированных интернатах пожилые люди, а также просто одинокие пенсионеры, которые по разным причинам остались без заботы родных и близких. Подавать заявку могут и те, у кого дети и внуки живут в других городах и странах.

Для участия в конкурсе нужно до 15 февраля 2023 года заполнить виртуальную анкету.

Потом телеканал выберет самых ярких участников, с которыми свяжется по указанным контактам и пригласит познакомиться поближе. Кастинг будет проходить удаленно. Отобранных кандидатов пригласят на проект в Москву. Все расходы на проезд, проживание и питание участников и сопровождающих лиц берет на себя телеканал НТВ. На проекте в Москве будут работать психологи и медицинский персонал, готовый поддержать участников, а также оказать нужную помощь.