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Под пристальным вниманием ГАИ — дороги местного значения Лунинецкого района

16.02.2023
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В Лунинецком районе с 17 по 19 февраля сотрудники ГАИ уделят особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения в сельских населённых пунктах и автодорогах местного значения.

Госавтоинспекции призывает всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, быть аккуратными и взаимовежливыми на дороге.

В случае обнаружения какой-либо угрозы для безопасности дорожного движения, просьба оперативно сообщать на линию 102.

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