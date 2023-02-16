Новости районаОбщество
Под пристальным вниманием ГАИ — дороги местного значения Лунинецкого района
В Лунинецком районе с 17 по 19 февраля сотрудники ГАИ уделят особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения в сельских населённых пунктах и автодорогах местного значения.
Госавтоинспекции призывает всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, быть аккуратными и взаимовежливыми на дороге.
В случае обнаружения какой-либо угрозы для безопасности дорожного движения, просьба оперативно сообщать на линию 102.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram