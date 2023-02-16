Под пристальным вниманием ГАИ — дороги местного значения Лунинецкого района

В Лунинецком районе с 17 по 19 февраля сотрудники ГАИ уделят особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения в сельских населённых пунктах и автодорогах местного значения.

Госавтоинспекции призывает всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, быть аккуратными и взаимовежливыми на дороге.

В случае обнаружения какой-либо угрозы для безопасности дорожного движения, просьба оперативно сообщать на линию 102.

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