Погода в Лунинецком районе: плюсовая температура, кратковременные осадки и ветер

По прогнозу Белгидромета, 18 февраля (суббота) во многих районах Брестской области ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с, днем местами – до 21-24 м/с. В Бресте ночью ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, днем – до 17-22 м/с, предупреждает МЧС

Рекомендации для населения при усилении ветра.

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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