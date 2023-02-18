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Погода в Лунинецком районе: плюсовая температура, кратковременные осадки и ветер

18.02.2023
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По прогнозу Белгидромета, 18 февраля (суббота) во многих районах Брестской области ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с, днем местами – до 21-24 м/с. В Бресте ночью ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, днем – до 17-22 м/с, предупреждает МЧС

Рекомендации для населения при усилении ветра.

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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Данные о погоде от pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
18 февраля 2023 (сб)
утро
+4..+5
weather iconКратковременные осадки
8 — 12 (19)
З
999
падает
88 — 100
0.4
 
день
+4..+5
weather iconКратковременные осадки
11 — 13 (19)
З
999
растёт
93 — 100
0.2
 
вечер
+2..+4
weather iconОблачно
7 — 10 (18)
З
1 001
растёт
77 — 85
0
 
19 февраля 2023 (вс)
ночь
+1..+2
weather iconЯсно
8 (17)
З
1 003
растёт
80 — 87
0
 
утро
0..+2
weather iconОблачно
8 — 10 (17)
З
1 005
растёт
66 — 86
0
 
день
+3
weather iconОблачно
5 — 9 (12)
З
1 005
не измен.
58 — 77
0
 
вечер
0..+2
weather iconКратковременные осадки
5 — 6 (12)
С-З
1 007
растёт
68 — 88
0.1
 
20 февраля 2023 (пн)
ночь
-1
weather iconЯсно
7 — 8 (14)
З
1 010
растёт
62 — 67
0
 
утро
-1..+1
weather iconМалооблачно
8 — 9 (14)
З
1 011
растёт
53 — 61
0
 
день
+2..+3
weather iconОблачно
8 — 9 (12)
З
1 010
падает
47 — 51
0
 
вечер
0
weather iconКратковременные осадки
5 (12)
Ю-З
1 003
падает
99
2.2
 
21 февраля 2023 (вт)
ночь
+4
weather iconОблачно
10 (18)
З
997
падает
100
0
 
утро
+3
weather iconОблачно
11 (18)
С-З
1 001
растёт
81
0
 
день
+3
weather iconКратковременные осадки
6 (11)
С-З
1 008
растёт
84
0.1
 
вечер
+1
weather iconОблачно
3 (9)
З
1 010
растёт
81
0
 
22 февраля 2023 (ср)
ночь
+1
weather iconКратковременные осадки
2
Ю-З
1 010
не измен.
100
0.1
 
утро
+1
weather iconКратковременные осадки
5 (11)
З
1 009
падает
99
0.8
 
день
+2
weather iconОблачно
5 (12)
Ю-З
1 008
падает
100
0
 
вечер
+7
weather iconОблачно
4 (12)
Ю-З
1 007
падает
49
0
 
23 февраля 2023 (чт)
ночь
+5
weather iconОблачно
4 (9)
Ю-З
1 006
падает
63
0
 
утро
+5
weather iconОблачно
3 (5)
Ю
1 004
падает
85
0
 
день
+6
weather iconКратковременные осадки
2
Ю-В
1 002
падает
100
2.8

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