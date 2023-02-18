Погода в Лунинецком районе: плюсовая температура, кратковременные осадки и ветер
По прогнозу Белгидромета, 18 февраля (суббота) во многих районах Брестской области ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с, днем местами – до 21-24 м/с. В Бресте ночью ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, днем – до 17-22 м/с, предупреждает МЧС
Рекомендации для населения при усилении ветра.
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
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Данные о погоде от pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|18 февраля 2023 (сб)
утро
+4..+5
|Кратковременные осадки
8 — 12 (19)
З
999
падает
88 — 100
0.4
день
+4..+5
|Кратковременные осадки
11 — 13 (19)
З
999
растёт
93 — 100
0.2
вечер
+2..+4
|Облачно
7 — 10 (18)
З
1 001
растёт
77 — 85
0
|19 февраля 2023 (вс)
ночь
+1..+2
|Ясно
8 (17)
З
1 003
растёт
80 — 87
0
утро
0..+2
|Облачно
8 — 10 (17)
З
1 005
растёт
66 — 86
0
день
+3
|Облачно
5 — 9 (12)
З
1 005
не измен.
58 — 77
0
вечер
0..+2
|Кратковременные осадки
5 — 6 (12)
С-З
1 007
растёт
68 — 88
0.1
|20 февраля 2023 (пн)
ночь
-1
|Ясно
7 — 8 (14)
З
1 010
растёт
62 — 67
0
утро
-1..+1
|Малооблачно
8 — 9 (14)
З
1 011
растёт
53 — 61
0
день
+2..+3
|Облачно
8 — 9 (12)
З
1 010
падает
47 — 51
0
вечер
0
|Кратковременные осадки
5 (12)
Ю-З
1 003
падает
99
2.2
|21 февраля 2023 (вт)
ночь
+4
|Облачно
10 (18)
З
997
падает
100
0
утро
+3
|Облачно
11 (18)
С-З
1 001
растёт
81
0
день
+3
|Кратковременные осадки
6 (11)
С-З
1 008
растёт
84
0.1
вечер
+1
|Облачно
3 (9)
З
1 010
растёт
81
0
|22 февраля 2023 (ср)
ночь
+1
|Кратковременные осадки
2
Ю-З
1 010
не измен.
100
0.1
утро
+1
|Кратковременные осадки
5 (11)
З
1 009
падает
99
0.8
день
+2
|Облачно
5 (12)
Ю-З
1 008
падает
100
0
вечер
+7
|Облачно
4 (12)
Ю-З
1 007
падает
49
0
|23 февраля 2023 (чт)
ночь
+5
|Облачно
4 (9)
Ю-З
1 006
падает
63
0
утро
+5
|Облачно
3 (5)
Ю
1 004
падает
85
0
день
+6
|Кратковременные осадки
2
Ю-В
1 002
падает
100
2.8