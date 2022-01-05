Общество

ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ХРАМАХ ЛУНИНЦА

05.01.2022
38

ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ:

6 января, четверг
Навечерие Рождества Христова
8.30 – литургия св. Василия Великого;
21.00 – великое повечерие и утреня;
00.00 – праздничная литургия.

7 января, пятница
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
10.30 – акафист Рождеству Христову;
16.00 – великая вечерня.

8 января, суббота
Собор Пресвятой Богородицы
8.30 – часы;
9.00 – литургия;
10.00 – панихида;
11.00 – крещение детей;
18.00 – вечерня.

9 января, воскресенье
Прав. Иосифа Обручника
8.30 – часы;
9.00 – литургия.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»


 
6 января, четверг
Навечерие Рождества Христова
7.00, 19.30 – исповедь;
8.00 – Царские часы. Литургия;
21.00 – всенощное бдение;
00.00 – божественная литургия (ночная).

7 января, пятница
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
11.00 – молебен с акафистом Иисусу Сладчайшему;
16.00 – вечерня.

8 января, суббота
Собор Пресвятой Богородицы
9.00 – литургия;
11.45 – совершение Таинства Крещения;
16.00 – всенощное бдение.

9 января, воскресенье
Прав. Иосифа Обручника
9.00 – литургия;
17.00 – акафист.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Обновленная Конституция станет гарантом будущего Беларуси и ее независимости

Обновленная Конституция станет гарантом будущего Беларуси и ее независимости

05.01.2022
Photo of Что ждет мир в 2022 году? Торговые войны, ковид, лекарство от старости (видео)

Что ждет мир в 2022 году? Торговые войны, ковид, лекарство от старости (видео)

05.01.2022
Photo of Председатель Лунинецкого районного Совета депутатов проведёт приём граждан

Председатель Лунинецкого районного Совета депутатов проведёт приём граждан

04.01.2022
Photo of Руководитель района Александр Пачко провел встречу с работниками Лунинецкого молочного завода

Руководитель района Александр Пачко провел встречу с работниками Лунинецкого молочного завода

04.01.2022
Photo of Суверенитет государства должен быть монолитным и прочным

Суверенитет государства должен быть монолитным и прочным

04.01.2022
Photo of В проекте Конституции людей больше интересует сохранение соцгарантий

В проекте Конституции людей больше интересует сохранение соцгарантий

04.01.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть