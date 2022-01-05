ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ХРАМАХ ЛУНИНЦА
ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ:
6 января, четверг
Навечерие Рождества Христова
8.30 – литургия св. Василия Великого;
21.00 – великое повечерие и утреня;
00.00 – праздничная литургия.
7 января, пятница
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
10.30 – акафист Рождеству Христову;
16.00 – великая вечерня.
8 января, суббота
Собор Пресвятой Богородицы
8.30 – часы;
9.00 – литургия;
10.00 – панихида;
11.00 – крещение детей;
18.00 – вечерня.
9 января, воскресенье
Прав. Иосифа Обручника
8.30 – часы;
9.00 – литургия.
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»
6 января, четверг
Навечерие Рождества Христова
7.00, 19.30 – исповедь;
8.00 – Царские часы. Литургия;
21.00 – всенощное бдение;
00.00 – божественная литургия (ночная).
7 января, пятница
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
11.00 – молебен с акафистом Иисусу Сладчайшему;
16.00 – вечерня.
8 января, суббота
Собор Пресвятой Богородицы
9.00 – литургия;
11.45 – совершение Таинства Крещения;
16.00 – всенощное бдение.
9 января, воскресенье
Прав. Иосифа Обручника
9.00 – литургия;
17.00 – акафист.