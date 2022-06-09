Предприятие по производству современных лекарств из плазмы крови построят в Ганцевичах

Предприятие по производству современных лекарственных средств и препаратов из плазмы крови построят в Ганцевичах, сообщил журналистам директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ведется работа по строительству предприятия по производству лекарственных средств из плазмы крови, которое будет размещено в нашем филиале в Ганцевичах. «Белгоспроект» сейчас занимается проектными работами, совместно с нашими общими партнерами из Китайской Народной Республики мы сейчас дорабатываем все технологические регламенты», — сказал Федор Карпенко.

Директор центра подчеркнул, что идет речь о компетенциях, которые на сегодня есть у малого количества стран в мире, причем у соседей, в том числе в Польше и Литве, их нет. «Практически на выходе готовый проект с технологическими решениями, со всем технологическим оборудованием», — отметил он.

В Беларуси 14 июня традиционно будет отмечаться Всемирный день донора крови. В этот день выражают искреннюю благодарность тем людям, которые сдают свою кровь, ее компоненты, необходимые для спасения человеческих жизней, и ставят цель привлечь внимание к необходимости участия в регулярном добровольном донорстве. Тема кампании этого года — «Донорство крови — акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни»