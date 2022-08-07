Работники железнодорожного транспорта отмечают профессиональный праздник (Лунинецкий район)

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта! От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!

Эффективная работа железнодорожного транспорта была и остается основой стабильного экономического развития Лунинетчины. Наряду с обеспечением бесперебойной и безопасной перевозки грузов и пассажиров, наращиванием производственных мощностей вы заботитесь об улучшении сервиса, расширении ассортимента и качества предоставляемых услуг.

Несмотря на всю сложность работы, вы сохраняете четкость и слаженность действий, строжайшую дисциплину и верность традициям. Каждый понимает всю возложенную на него ответственность и успешно справляется с порученным участком работы. Особые слова признательности адресуем ветеранам отрасли, которые своим самоотверженным трудом создавали саму дорогу и обеспечивали ее динамичное развитие.

Желаем всем работникам и ветеранам крепкого здоровья, праздничного настроения, семейного благополучия, чистых путей и благодарности пассажиров!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.