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Реконструкция мелиоративных систем в Лунинецком районе

28.02.2023
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Фото Сергея Холодилина, БелТА.

За два последних года в Лунинецком районе проведена реконструкция мелиоративных систем «Волчанская» в ОАО «Вульковский рассвет» площадью 257 гектаров и урочища «Сваха» в КСУП «Полесская опытная станция» площадью 632 гектара.

В нынешнем году мелиораторов ждет огромный пласт работы. Из наиболее крупных проектов запланировано проведение реконструкции мелиоративных систем «Черебасовский польдер 3 очередь» общей площадью 777 гектаров, который находится на балансе ОАО «Синкевичский», и «Зимник» государственного предприятия «Городокский», что располагается на 155 гектарах.

Также в стадии разработки находится проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ мелиоративных систем «Волчанская» в сельхозпредприятии «Велута» и «Черебасовский польдер» в ОАО «Синкевичский».

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