Общество

Следующая встреча городов-побратимов Беларуси и России пройдет в Бресте

16.10.2022
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Следующая встреча городов-побратимов Беларуси и России в 2023 году пройдет в Бресте. Такое решение принято по итогам 11-й белорусско-российской встречи городов-побратимов, которая 14-16 октября прошла в Пскове,

Встреча городов-побратимов России и Беларуси с 1998 года является площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего межрегионального сотрудничества. Для проведения мероприятия свои усилия объединяют государственные, местные органы власти, а также общественные организации.

Участие во встрече в Пскове приняли представители около 60 городов и регионов двух стран, в том числе и представители Лунинецкого района. В адрес участников и гостей были направлены приветствия президентов Республики Беларусь и Российской Федерации.

В рамках встречи работали четыре тематических секции, прошло пленарное заседание, а также переговоры в формате круглых столов. Кроме того, состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между российскими и белорусскими городами.

Были обсуждены пути повышения эффективности экономического сотрудничества, опыт реализации совместных проектов в сфере культуры и туризма, практика организации работы с молодежью, а также современные формы международного сотрудничества в сфере образования.

По мнению председателя Белорусского общества и культурной связи с зарубежными странами, ответственного секретаря белорусской общественной организации «Породненные города» Нины Ивановой, итоги встречи поспособствуют укреплению интеграционного взаимодействия между двумя государствами.

belta.by

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