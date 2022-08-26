Спасатели проводят акцию «В центре внимания – дети!» (Лунинецкий район)

Уберечь ребенка от окружающих опасностей и сделать его детство счастливым – задача №1 для каждого родителя. Однако в суете дней в извечной беготне за благами для комфортной жизни случается так, что дети остаются «всего на пару минут» без присмотра. «А что может случиться за это время?» – думают взрослые. Ответ на вопрос, к сожалению, не утешительный: спичка в руке или закоротившая проводка – прямая дорога к пожару, выход из которого дети часто найти не могут…

Чтобы предупредить подобные ситуации и привлечь внимание общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров, спасатели Лунинетчины по 21 сентября проводят акцию «В центре внимания – дети!».

Первый этап продлится по 31 августа. Неслучайно выбрано такое время для старта акции: на последние дни августа попадет жаркая пора – завершение подготовки к новому учебному году. Именно поэтому основной целевой аудиторией, с которой активно будут работать пропагандисты МЧС, станут родители, а местами для «общения» с ними станут торговые площадки.

Работники пропаганды предложат детям сдать «Экзамен по безопасности». Для начала участнику вручат специальный браслет и «Дневник безопасности» с заданиями, которые необходимо выполнить. Как только он справится со всеми из них, инспектор поставит в «Дневнике» соответствующую отметку и вручит экзаменуемому «Сертификат о прохождении экзамена», который станет доказательством крепких знаний в области безопасности у его владельца.

Овладеть новой профессией всего за час и получить после этого подтверждающий документ позволит «Академия «Юных спасателей». Участники акции смогут пройти экзамен по правилам безопасности, состоящий из теоретической и практической частей. Когда все испытания преодолены, ребята получат «Аттестат об окончании академии» и смогут по праву считать себя хоть и юным, но уже спасателем.

Второй этап продлится с 1 по 21 сентября. Площадками проведения мероприятий станут образовательные учреждения, а также места массового пребывания людей. Так, в школах дети поучаствуют в тематических «Уроках безопасности» и получат наглядно-изобразительную продукцию, учителя пройдут инструктажи по пожарной безопасности, а родители встретятся для проведения профилактических бесед и просмотра тематических видеофильмов от спасателей. В трудовых коллективах предприятий инспекторы напомнят основные правила безопасности не только в ходе бесед с работниками, но и на специальных обучающих площадках, которые развернутся прямо в организациях.

Особой масштабностью похвастаются места массового пребывания людей, где пройдут настоящие праздники с интерактивными зонами активности. Так, каждый участник запомнит 5 важных шагов на пути к спасению, научится пользоваться огнетушителем, узнает алгоритмы оказания первой помощи, проверит свои знания в тематических тестированиях, сдаст экзамен по безопасности и многое другое. Украсят праздник ростовые куклы, которые будут рады сделать с каждым желающим яркие кадры на память.

Присоединяйтесь к акции и сделайте детство своих детей счастливым и безопасным!

Лунинецкий РОЧС